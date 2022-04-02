شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد داود بين محامى وديلر فى الحلقة الأولى من سوتس بالعربى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الحلقة الأولى من سوتس بالعربى عن أول مواجهة بين آدم منصور (أحمد داود) وزين ثابت (آسر ياسين) فبعد أن اضطر آدم للعمل كديلر من أجل تحمّل نفقة علاج جدته، كادت أن تمسك به الشرطة ليهرب داخل إحدى مكاتب المحاماة ويجلس فى مقابلة عمل مع زين ثابت (آسر ياسين) بينما يحمل حقيبة ممتلئة بالمخدرات.

ودارت بين آدم وزين مناقشة حامية ليثبت له آدم فى النهاية أنه المحامى الذى يبحث عنه زين، ويحكى له بأنه كان يدخل الامتحانات بدلًا من أصدقائه، وأنه يفهم فى القانون جيدًا، ويوافق زين وفى المقابل يتعهد له آدم بعدم الدخول فى عالم المخدرات مرة أخرى.

ويشارك داود وآسر بطولة المسلسل النجوم صبا مبارك، ريم مصطفى، محمد شاهين وتارا عماد، المسلسل من تأليف محمد حفظى وياسر عبد المجيد، إنتاج طارق الجنايني، وإخراج عصام عبد الحميد، وتحظى النسخة الأميركية من المسلسل بشعبية كبيرة فى الوطن العربي، حيث حصد المسلسل تقييم 8.5 على موقع IMDb.

وعلى الصعيد السينمائي، ينتظر داود إطلاق فيلمه يوم 13 فى دور العرض السينمائية عقب انتهاء الموسم الرمضانى، ويشاركه بطولة الفيلم دينا الشربينى وشريف منير، وهو من تأليف وإخراج وائل عبد الله.