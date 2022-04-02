شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صلاح يظهر فى أولى حلقات مسلسل "دايما عامر" لـ مصطفى شعبان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث مسلسل "دايما عامر" للنجم مصطفى شعبان والنجمة لبلبة بظهور الأخيرة في شخصية "مس زهرة قنديل" وتتوجه لمدرسة "رؤيا الخاصة" التي تعم فيها الفوضى والعشوائية، ولكن مجرد دخولها تنضبط المدرسة من خلال طابور الصباح.

المسلسل يتعمق في عالم المدارس وكواليس المدرسين، وبشكل كوميدي يضع طالبا أغنية من أغاني المهرجانات فيرقص الطلبة وتعم الفوضي داخل الطابور في القسم غير الدولي من المدرسة، ولكن"مس زهرة" تعيد الانضباط مرة أخرى بصرخة في الميكروفون أثناء الطابور.

وفي مشهد آخر في المسلسل يظهر نجم كرة القدم العالمي محمد صلاح في أولى حلقات المسلسل، من خلال صور ولقطات له من مباريات داخل غرفة مصطفى شعبان التي تمتلئ بها الغرفة.

تجتمع "زهرة قنديل" النجمة لبلبة بكل العاملين في مدرسة رؤيا لتشرح لهم الأوضاع التعليمية في كل المدارس بالأرقام من خلال برزنتيشن، وفي نفس الوقت نجد الفنان محمد ثروت يشرح المنهج لمادة الرياضة بالغناء والموسيقى في أحد الفصول.

وخلال اجتماع لمديرة المدرسة زهرة قنديل "النجمة لبلبة" بكل العاملين في المدارس تؤكد لهم أن المدارس في حاجة لأخصائي اجتماعي فتستدعي الدكتور عامر "مصطفى شعبان"، ويحضر أبو الوفا بيه "عمرو عبد الجليل" صاحب المدارس، ويحتجز مجرمين يدخلوا المدرسة ويحتجزون الطلبة في المعمل ولهم مطالب بإلغاء بعض المواد الدراسية وتنتهي الحلقة بوصول مصطفى شعبان إلى المدرسة وشروعه في إنقاذ الموقف.

مسلسل "دايما عامر" بطولة كل من: مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، محمد جمعة، أمل رزق، فادية عبد الغنى، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإخراج مجدي الهوارى وإنتاج شركة الباتروس للمنتج كامل أبو على.