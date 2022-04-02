شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن أمل حربى الحلقة 1.. طلاق نيللى كريم من شريف سلامة وتحتفل على أنغام الديفا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل فاتن أمل حربى للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، ظهور الفنانة هالة صدقى والتي تجسد شخصية "ميسون" رئيسة نيللى كريم "فاتن" في الشهر العقارى.

وتواجدت "فاتن" نيللى كريم في منزل "ميسون" هالة صدقى وبعض صديقاتها بالعمل، وكانت تنتظر حضور "سيف" شريف سلامة من أجل إتمام الطلاق، وبعد تأخره حضر هو ووالدته التي تجسدها الفنانة فادية عبد الغنى وحضر المأذون من أجل إتمام الطلاق.

وحرص المأذون على تهدئة الأمور بين "فاتن" و "سيف" ولكن كان هناك إصرار عل الطلاق، وبعد إتمام الطلاق ومغادرة "سيف" ووالدته، احتفلت نيللى كريم بالانفصال وعاونتها في ذلك "ميسون" هالة صدقى، وصديقاتها بالعم حيث قاموا بأكل الحلويات والجاتوه والرقص على أغنية "محصلش حاجة" للديفا سميرة سعيد.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية هامة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

ويعرض المسلسل حصرياً على قناتى CBC وCBC دراما ومنصة Watch it الرقمية، وتغنى أنغام تتر المسلسل من كلمات مدحت العدل وتقول الأغنية: "انا مش ضعيفة.. وليا فى الحياة فترة.. ومش قادرة أكون كومبارس على المطرح وقادرة زى ما أنجرح أجرح.. قرارى من دماغى.. أنا الإرادة مش قابلة أعيش أوهام ولا دنيا كلام فى كلام أنا الإرادة، ورغم الصبر على الأحوال.. أنا مش ضعيفة".



طلاق نيللى كريم من شريف سلامة فى مسلسل فاتن امل حربى الحلقة 1



الفنانة نيللى كريم



نيللى كريم بفستان زفاف من مسلسل فاتن امل حربى الحلقة 1