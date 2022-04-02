رد لأسرة مسلسل ليلى علوي بعد ايقاف الحلقة الأولى

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

بعد قرار المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر، إيقاف الحلقة الأولى من مسلسل “دنيا تانية” الذي تقوم ببطولته الفنانة ليلى علوي ويعرض في شهر رمضان الحالي، أصدرت أسرة العمل بياناً أكدت فيه احترامها مبادئ المجتمع.

فقد أوضحوا في بيان احترامهم لجهاز الرقابة على المصنفات الفنية والمجلس الأعلى للإعلام، وسعيهم للحفاظ على قيم ومبادئ المجتمع.

إلا أنهم شددوا على أن المسلسل حكم عليه بشكل غير صحيح استنادا فقط لنهاية الحلقة الأولى، وهو الأمر الذي لا يكفي لمعرفة باقي أحداث العمل.

“نحترم كل الجهات”

واعتبرت أسرة المسلسل أن الرقابة أصدرت حكمها دون مشاهدة العمل بالكامل، وهو ما جعلهم يطالبون بالتريث في اتخاذ القرارات لحين إثبات العكس.

بدورها، قررت الفنانة مي سليم المشاركة في بطولة المسلسل أن ترد عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، وأكدت على احترامها لجميع الجهات.

إلا أن المشهد الذي يتحدث عنه البيان كان صادما وليس جريئا أو خارجا مثلما يكتب البعض عن المسلسل، معربة عن أمنيتها في أن يتم حل المشاكل المتعلقة بالعمل في أقرب وقت.

يشار إلى أن مسلسل “دنيا تانية” والذي أوقفه المجلس الأعلى للرقابة بسبب مشاهد غير أخلاقية، من بطولة ليلى علوي ومجدي كامل ووفاء صادق ومي سليم.

وتدور أحداثه حول مديرة مدرسة تدعى دنيا سالم، تتعرض لصدمة بعد غرق ابنها في حمام السباحة، وفقدان ابنها الثاني النطق بسبب صدمة وفاة أخيه، فتتهم زوجها بالإهمال وتسعى لخلعه.