ماذا لو وضعت بنزين 98 أوكتان بدل من 95؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أبريل 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

يعتقد معظم السائقين أن بنزين 98 أوكتان أغلى من 95 أوكتان لأنه أعلى جودة وأفضل للسيارة. فهل تدفع حقًا مقابل أداء أفضل عندما تختار 98؟ ما هو الفرق الحقيقي بين البنزين الممتاز والبنزين العادي وماذا لو وضعت 98 أوكتان بدل 95؟

حماية المحرك

الفرق الرئيسي بين 95 أوكتان و 98 أوكتان هو مقاومة القرقعة وصوت الأزيز الذي يحصل في محرك سيارتك عندما يكون البنزين بالداخل غير قادر على مقاومة الضغوط العالية وينفجر بشكل غير متوقع. وهذه ليست مشكلة إذا حدث مرة واحدة أو مرتين فقط. ولكن إذا تكرر مع مرور الوقت، فقد يعاني محركك من بعض الأضرار الجسيمة. وبنزين 98 أوكتان، أكثر ثباتًا ومقاومة للقرقعة، هو الخيار الأفضل عندما يتعلق الأمر بحماية المحرك.

القوة

هناك اعتقاد شائع بأن البنزين الممتاز يمنح محركك مزيدًا من القوة. ربما يرجع ذلك إلى أن المحركات عالية الأداء تتطلب عادةً 98 أوكتان. لكن هذا لا يعني أن وضع 98 بنزين في محرك عادي الأداء سوف يمنحك قوة أكبر. فالسيارة عالية الأداء هي السيارة المصممة للسرعة وتوفر تسارع أفضل. ولتحقيق ذلك، يستخدم المحرك درجات حرارة وضغوط عالية جدًا. وبنزين 98 أوكتان يمكنه تحمل ذلك، مما يسمح للمحرك باستخراج أقصى قدر من الطاقة من الوقود وتشغيله بأعلى قوة. إذا استخدمت 95 بنزينًا بدلاً من ذلك، فسوف يتعطل المحرك بسرعة كبيرة جدًا بسبب الضغط. لذا في هذا الجانب ، لن يمنحك البنزين الممتاز قوة أكبر ، لأن القوة تعتمد على المحرك. ولكن لكي يعمل محرك عالي الطاقة ، فإنه يحتاج إلى بنزين ممتاز يمكنه تحمل الضغط ودرجة الحرارة. إذا كان لديك محرك عالي الأداء ، فاختر 98 من حيث القوة. إذا لم يكن الأمر كذلك ، فستحصل على نفس النتائج مع 95.

الكيلومترات

هناك اعتقاد شائع آخر حول البنزين الممتاز وهو أنه يدوم لفترة أطول، مما يوفر عليك تكاليف البنزين بمرور الوقت. قد يكون هذا صحيحًا في بعض الحالات، ولكن ليس باستمرار. وبنزين 98 أوكتان أقل احتمالاً أن يهدر في الاحتراق غير المنضبط، وهو ما يعطي المزيد من الكيلومترات. ولكن بشكل عام، الفارق ضئيل للغاية. ويزعم بعض السائقين أن 98 تمنحهم كيلومترات أكثر، ولكن ربما يكون هذا بسبب سيارتهم وعادات القيادة أكثر من الوقود نفسه. من حيث الأميال ، فإن بنزين 95 و 98 بنزين متساويين إلى حد ما، وعلى الرغم من أن 98 أفضل قليلاً ، إلا أن الفرق ليس بالضرورة كافياً ليكون مستحقًا التكلفة الإضافية.

الأثر البيئي

نوع من البنزين أكثر صداقة للبيئة؟ حسنًا، هذا يعتمد على المحرك. يعتقد العديد من السائقين الذين يعتقدون أن 98 بنزين أكثر كفاءة لأنهم يحافظون على البيئة. ومع ذلك ، فإن الحقيقة هي أن بنزين 98 يكون أكثر كفاءة فقط إذا كان محرك السيارة عالي الأداء. إذا قمت بوضع 98 أوكتان في محرك ذو أداء عادي، فقد يكون أقل كفاءة لأن المحرك لن يكون قادرًا على حرق الوقود تمامًا. إذا كنت مهتمًا بالبيئة، فيجب عليك استخدام نوع البنزين الذي أوصت به الشركة المصنعة للمحرك، وهو الأكثر كفاءة لمحركك.

الحكم النهائي

اتضح أن كلا الوقودين يؤديان نفس الشيء تقريبًا بمفردهما. لكن 98 أوكتان لديه ميزة طفيفة فوق 95، ولكن ربما لا تكون كافية لتبرير ارتفاع السعر. وتتعلق معظم فوائد 98 بفوائد المحرك عالي الأداء، وليس الوقود نفسه. لذا إذا كان لديك محرك ذو أداء عادي، فلا تقلق بشأن الحصول على بنزين ممتاز، لأن 95 سيعمل بشكل جيد. في النهاية، إذا كنت تبحث عن أفضل قيمة مقابل المال، فيجب أن تطابق اختيارك للبنزين مع محرك سيارتك وتوصيات الشركة المصنعة.