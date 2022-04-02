ريم عبدالله تتصدر الترند بعد تقليدها لالهام علي في ستوديو 22

بيروت - نادين محمد - تصدر اسم ريم عبدالله الترند على تويتر المملكة بعد تقليدها للممثلة الهام علي خلال تسلم الأخيرة جائزتها من مهرجان Joy Awards الذي اقيم منذ فترة في السعودية.

قلَّدت الممثلة ريم عبدالله، في أول حلقة من برنامج "استوديو22" الساخر المذاع على قناة "MBC1"، اليوم السبت، الممثلة إلهام علي بمهرجان صناع الترفيه.

ريم عبد الله

وأظهر مقطع فيديو نشره حساب "MBC1" على "تويتر" لحظة إعلان اسم "أوهام" الفائزة بجائزة المفضلة عن فئة المسلسلات، في إشارة إلى إلهام عبدالله.

واندهشت أوهام التي تقمصتها ريم بشخصية الهام قبل أن تصعد على المسرح وتتعثر من الفستان.

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