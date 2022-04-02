إهداء لروح الراحلة دلال عبد العزيز في تتر مسلسل "في بيتنا روبوت ٢"

بيروت - نادين محمد - نشر الفنان هشام جمال على "فيس بوك" فيديو يتضمن تتر مسلسل "في بيتنا روبوت"، وفاجأ الجمهور بوضع أسم الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز على تتر المسلسل.

وجاء التكريم في بداية التتر جملة نصها كالاتي: "إهداء إلى روح الأم العظيمة والفنانة الكبيرة وأول من دعم هذا العمل دلال عبد العزيز".



شاركت الفنانة دلال عبد العزيز في الجزء الاول من مسلسل في بيتنا روبوت العام الماضي، الذي عرض علي شاشة قناة سي بي سي، ولقي نجاحا ملوحظا وتفاعل بين الجمهور.

مسلسل في بيتنا روبوت من بطولة هشام ماجد، ليلي أحمد زاهر شيماء سيف، عمرو وهبة، سليمان عيد، دنيا ماهر، مي دياب، طه دسوقي، ومن تأليف عمرو وهبة، ومن إخراج هشام جمال

ويستكمل المسلسل أحداث الجزء الماضي لقصة مهندس البرمجيات، قصة مهندس البرمجيات يوسف الذي طور نموذجين من البشر الآليين، وهما زومبا ولذيذ، ليقوما بمساعدته في شركته ومساعدة زوجته سارة في الأعمال المنزلية في إطار خيالي كوميدي.

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