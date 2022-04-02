نادين نجيم تخرج عن المألوف بإعلان “زين”.. “مكتوبة علينا مكتوبة”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: برسالة إجتماعية بارزة، أطلّت النجمة اللبنانية نادين نجيم في الإعلان الجديد لشركة “زين” للإتصالات، والذي يحمل شعار “مكتوبة علينا مكتوبة”. وحقق فيديو الإعلان نسبة مشاهدة مرتفعة جدًا بعد ساعات قليلة من صدوره عبر صفحات شركة “زين” الرسمية في مواقع التواصل الإجتماعي.

نادين نجيم خرجت عن المألوف في الإعلان، إذ أطلّت بأكثر من شخصية لنماذج مختلفة من قلب الواقع، ووجهت من خلال هذه الشخصيات رسالة لمواجهة التنمر والعنصرية والتفرقة العرقية.

والافت أن نادين نجيم ظهرت في كل شخصية بشكل مختلف تمامًا عن الشخصيات الأخرى، والإختلاف بين الشخصيات التي جسدتها لم يظهر من الإطلالة المعتمدة لكل شخصية وأزيائها فقط، إنما من خلال الأداء التمثيلي، إذ أعطت كل شخصية مساحة إبداعية واسعة، تمامًا كما لو أنها جميعها “كاراكتيرات” في فيلم سينمائي ضخم.

وعبّرت شركة “زين” للاتصالات عن سعادتها بالتعاون مع نادين نجيم في إعلان “مكتوبة علينا مكتوبة”، وقالت صفحة الشركة: “لا يجب ان تكون جنديا كي تخوض حرب .. لا بندقية آمن على الدنيا من القلب .. طمأنة زين لرمضان 2022 مع نادين نجيم”. فيما علّقت نادين نجيم قائلةً: “احلى شي صورته هل السنة”.

يذكر أن نادين نجيم فازت مؤخرًا بجائزة “النقاد للدراما العربية – ADCA” في مصر، كأفضل ممثلة غير مصرية وذلك عن دورها في مسلسل “عشرين عشرين”، كما حصل المسلسل على جائزة أفضل مسلسل غير مصري بإجماع من لجنة النقاد.