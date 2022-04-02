شكرا لقرائتكم خبر عن فاتن أمل حربى الحلقة 1.. شريف سلامة يقذف نيللى كريم بالشاكوش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بدأت أحداث الحلقة الأولى من مسلسل فاتن أمل حربى للنجمة نيللى كريم، المذاع على قناة Cbc، بقيام "سيف" شريف سلامة بإغلاق نوافذ منزله بالأخشاب والمسامير، وبسبب صوت الطرق العالى استيقظت زوجته "فاتن" نيللى كريم.

وتحدثت "فاتن" مع "سيف" عن ما يفعله وأخبرها بأن بسبب فتحها للنوافذ قام بذلك، وأظهرت طريقة "سيف" بالتحكم في "فاتن" بشكل كبير، وأنه يمنعها من الخروج أو الحديث مع أي رجال في العمل، كما أخبرها بانه من الممكن أن يتركها تفعل كل ذلك، ولكن بشرط أن ترتدى الحجاب.

وأخبرته "فاتن" بأنها منذ فترة طويلة بأنها تخبره بأن يذهب للطبيب بسبب احلاةل النفسية التي يعيشه فيها مما أثار غضبه فقام بإلقاء الشاكوش عليها، ولكنها تفادته، وجاءت في مرآة هشمتها.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية مهمة من قضايا المرأة، وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

ويعرض المسلسل حصريا على قناتى CBC وCBC دراما ومنصة Watch it الرقمية، وتغنى أنغام تتر المسلسل من كلمات مدحت العدل وتقول الأغنية: "انا مش ضعيفة.. وليا فى الحياة فترة.. ومش قادرة أكون كومبارس على المطرح وقادرة زى ما أنجرح أجرح.. قرارى من دماغى.. أنا الإرادة مش قابلة أعيش أوهام ولا دنيا كلام فى كلام أنا الإرادة، ورغم الصبر على الأحوال.. أنا مش ضعيفة".



نيللى كريم من فاتن امل حربى الحلقة 1



نيللى كريم من مسلسل فاتن امل حربى الحلقة 1