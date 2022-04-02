شكرا لقرائتكم خبر عن كريم قاسم يعانى من مقاطعة أهله له بسبب جوازه فى مسلسل يوتيرن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت أولى حلقات من مسلسل يوتيرن بطولة ريهام حجاج، والفنان القدير توفيق عبد الحميد، عبير صبري، صفاء الطوخي، عبير منير، نانسى صلاح، هلا السعيد، محمود حجازى.

وجسد الفنان كريم قاسم، شخصية خالد القبطان صاحب العلاقات المتعددة مع النساء، يقابل هدى (عبير صبري) الأكبر منه بـ15عامًا ويحبها ويتخلى عن وظيفة القبطان ليتزوجها، وذلك ما جعل عائلته تقاطعه.

وحضر خالد قبل زواجه حفل زفاف ابنة خالته يارا (ريهام حجاج) من يوسف (أيمن القيسوني) الذى لا يحب خالد بسبب شعوره بحب خالد ليارا، وبعد مرور سنتين من تعرض خالد للمقاطعة من قبل عائلته بسبب زواجه، حاول التقرب منهم مرة أخرى عن طريق حضور حفل عيد ميلاد خالته (صفاء الطوخي)، لكن أمه (عبير منير) تركت الحفل فور حضوره رافضة رؤيته والحديث معه، وعبرت خالته عن عدم ترحيبها له فى بيتها ما جعله يترك حفل عيد الميلاد.

وطلب خالد من يارا بعد حفل عيد الميلاد مساعدته فى التقرب مرة أخرى من أمه، وإقناعها بمسامحته، وأظهرت يارا مشاعر القلق من الحديث معه كون زوجها يوسف طلب منها الابتعاد عنه بشكل نهائى، لكن بعد إصرار خالد وافقت على الحديث معه فى مقهى دون ان تعلم ان زوجها يراقبهما.

ويعرض مسلسل يوتيرن للنجمة ريهام حجاج، على عدد من القنوات المختلفة، حيث يبدأ العرض من قناة cbc بالتزامن مع وقت الإفطار الساعة 6:15، كما يعرض في نفس التوقيت على القناة الأولى بالتليفزيون المصرى.

في حين تقوم قناة المحور بعرضه الساعة 8 مساء، على أن يعرض بعدها على شاشة قناة ON في تمام الساعة 10:30، ثم يتم عرضه بعدها على قناة الحياة الساعة 11:30 مساء.

المسلسل تدور أحداثه حول "يارا الكردى" ضابطة ملاحة بحرية تجارية ضحت بعملها ومستقبلها المهنى من أجل زوجها وحبيبها "يوسف"، والذى تركت من أجله كل شيء، ومع الوقت طلب منها مقاطعة خالد ابن خالتها الذى كان بمثابة الأخ وصديق الطفولة لها فتوافقه الرأى، ولكن يحدث حادث سير يغير مجرى الأمور.

مسلسل "يوتيرن" يعرض على قنوات cbc، الحياة، ON ومنصة watch it، والعمل بطولة ريهام حجاج، الفنان الكبير توفيق عبد الحميد، عبير صبرى، كريم قاسم، محمود حجازي، أيمن قسيونى، صفاء الطوخى، محمود حجازى، نانسي صلاح، نورهان، عبير منير، وهلا السعيد وعدد آخر من الفنانين، والعمل تأليف أيمن سلامة، من إنتاج جمال العدل، وإخراج سامح عبد العزيز.