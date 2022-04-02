شكرا لقرائتكم خبر عن مكتوب عليا الحلقة 1.. حميد الشاعرى وطعيمة يسخران من أكرم حسنى في برنامج "الدوم" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عرضت اليوم الحلقة الأولى من مسلسل "مكتوب عليا" على قناة دي أم سي، وتضمنت الكثير من الأحداث، ودارت تفاصيل الحلقة حول شخصية مدرس الموسيقى "جلال إحسان" الشهير بـ"جلجل" ويقدمها الفنان أكرم حسني، ويتقدم جلجل للمشاركة في برنامج المسابقات الشهير"الدوم"، وتقوم لجنة التحكيم التي تضم الكابو حميد الشاعري، والشاعر الغنائي أمير طعيمة والموزع الموسيقي توما، بالسخرية من "جلجل" بعد أن يغني أغنية ضعيفة تحمل اسم "تيك توك"، ثم تعطيه اللجنة فرصة أخرى بإلقاء الشعر ليلقي قصيدة شعرية باسم "الزوج الغلبان"، فتطرده اللجنة بعد أن تسخر منه، فيخرج "جلجل" من البرنامج ويلتقي المذيع يوسف عثمان ويبكي على الهواء.

وبعد عودة "جلجل" إلى منزله يجد أسرته انتهت من الاحتفال بعيد ميلاد شقيقته الصغري "جيجي" التي تجسدها الفنانة هلا رشدي في أولى تجاربها التمثيلية، ويغضب "جلجل" من تجاهله في الاحتفال بعيد ميلاد شقيقته في حين يعامله والده "إحسان" الذي يجسد شخصيته الفنان إسماعيل فرغلي، بعنف شديد وسخرية دائمة، أما والدته التي تجسدها الفنانة حنان سليمان تستوعبه وتعمل على تدليله دائمًا.

ويدخل "جلجل" غرفته ليفاجأ بوجود "روقة" ابنة خالته التي تحبه وتسعى للزواج منه في حين أنه يتجاهلها دئما، وهي الشخصية التي تلعبها في المسلسل الفنانة أيتن عامر.

وفي اليوم التالي يذهب "جلجل" إلى المدرسة التي يعمل بها، ليصطدم بالمدير وبأحد المدرسات، بسبب إلغاء حصص الموسيقى بشكل دائم، وتوفيرها لمدرسين مواد أخرى، ثم يخرج من المدرسة برفقة المدير المالي متوجها للبنك الذي تعمل به الفتاة التي يحبها، ويجسد دورها الفنانة هنادي مهنا، وتدور أحداث كوميدية بسب عدم قدرته على الحديث معها، وتنتهي الحلقة الأولى بظهور الفنان عمرو عبدالجليل يخرج من احد أقسام الشرطة.

الجدير بالذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري بمشاركة والمتحدة للخدمات الإعلامية.