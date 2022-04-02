شكرا لقرائتكم خبر عن أعضاء تحكيم برنامج "الدوم" يظهرون فى أولى حلقات "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في مفاجأة من العيار الثقيل، أعلن صناع مسلسل "مكتوب عليا" عن ظهور أعضاء لجنة تحكيم برنامج "الدوم" ضمن أحداث الحلقة الأولى من المسلسل الذي يقوم ببطولته أكرم حسني، ويشاركه البطولة أيتن عامر، هنادي مهنا، وعمرو عبدالجليل، ومن تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.

وقد صور أكرم حسني داخل استديو برنامج "الدوم" فعليا، كأحد المتسابقين في البرنامج، وذلك ضمن أحداث الحلقة الأولى من المسلسل.





وكشف صناع العمل عن الاستعانة برائد موسيقى الجيل حميد الشاعري، والشاعر الغنائي أمير طعيمة، والموزع الموسيقي توما، إضافة إلى الإستعانة بمقدم البرنامج المذيع الشاب يوسف عثمان، وذلك ضمن أحداث الحلقة الأولى، والتي تعرض اليوم على شاشة قنوات "dmc" حصريا، ومنصات watch it، وشاهد vip.

وتدور فكرة الاستعانة بلجنة تحكيم "الدوم" في اطار مشاركة أكرم حسني ببرنامج مسابقات فنية، وهو ما جعل صناع العمل يفكروا في أن يكون هذا البرنامج هو برنامج "الدوم"، والذي عرض على شاشة قناة "ON"، وقد حقق نجاح كبير خلال الفترة الماضية، ولاقى ردود فعل إيجابية ونسب مشاهدة كبيرة.

وكشف كريم أبوذكري، منتج المسلسل أن سيناريو المسلسل كان يحتوي على تقديم أكرم حسني بطل العمل للمشاركة في برنامج مسابقات قبل ظهور برنامج "الدوم" على الشاشة، موضحا أنهم خلال التجهيزات التي جمعته مع الفنان أكرم حسني، والمخرج خالد الحلفاوي، كان قد بدأ عرض برنامج "الدوم"، ومن هنا ظهرت فكرة الاستعانة ببرنامج "الدوم" خاصة بعدما حقق من نجاح كبير ورواج داخل كل بيت مصري.

واضاف أبوذكري أنه تواصل بالفعل مع الجهة المنتجة للبرنامج وهي "المتحدة للخدمات الإعلامية"، وعرض عليهم الفكرة، فتجاوبوا ووافقوا على الفور، خاصة أن مسلسل "مكتوب عليا" تم انتاجه تحت نفس المظلة، ويعرض على شاشة احدى قنوات "المتحدة".

واشار منتج "مكتوب عليا" أنهم فور موافقة الشركة، شرعوا في تنفيذها من خلال التواصل مع الكابو حميد الشاعري، والذي رحب بالفكرة ووافق على الظهور كضيف شرف، ومعه الشاعر الغنائي أمير طعيمة الذي تجمعه به علاقة صداقة وتعاونات سابقة، كما تم عرض الفكرة على الموزع توما، ووافق أيضا.

قال أبوذكري : "عندما تبلورت الفكرة كاملة، قررنا الاستعانة بمقدم البرنامج يوسف عثمان حتى يعيش المشاهد نفس أجواء البرنامج كاملة"، موضحا أن فريق العمل سعى لخروج الحلقة الأولى في أكمل صورة وعناصر جذب للجمهور، حتى يستمر في مشاهدة المسلسل إلى النهاية، مؤكدا أن المسلسل يحمل الكثير من المفاجئات خلال حلقاته المتتابعة، وسيظهر عدد من ضيوف الشرف المميزين.

وأنهى أبوذكري حديثه بتوجيه الشكر لشركة "ميديا هوب - سعدي جوهر"، الشركة المنتجة والمنفذة لبرنامج "الدوم"، موضحا أن موافقة الشركة على تنفيذ الفكرة وتصوير المسلسل داخل استوديوهات وديكورات "الدوم" وبنفس الأجواء، وبتسهيلات وتعاون مشترك، ساهم في خروج الصورة بشكل مميز وأضافت للعمل.

الجدير بالذكر أن مسلسل "مكتوب عليا" يعرض يوميا خلال شهر رمضان على شاشة قناة "dmc" في تمام الساعة 6.45 مساء، ويعاد في تمام الساعة 12.30 صباحا، و 6 صباحا، ويعرض على "dmc دراما"، ومنصات watch it و شاهد vip.