شكرا لقرائتكم خبر عن إدوارد: أقدم الأكشن لأول مرة فى مسلسل "ملف سرى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الفنان إدوارد فى تصريحات لـ"الخليج 365" أنه لأول مرة يقدم الأكشن فى مسلسل "ملف سري" المقرر طرح أولى حلقاته اليوم فى موسم رمضان، مشيرًا أنه للمرة الأولى أيضًا يتعاون مع الفنان هانى سلامة الذى يقدم مفاجآت هذا العام، بالاضافة إلى المنتج ريمون مقار الذى يقدم مسلسل على مستوى متميز.

ويتهم الفنان إدوارد فى جريمة قتل خلال أحداث مسلسل "ملف سرى" حيث يجسد دور مذيع راديو ويتورط فى العديد من المواقف ويدخل السجن ويحاول الهروب منه بعد اتهامه بالقتل وتتوالى الأحداث فى إطار درامى اكشن.

مسلسل "ملف سرى" من تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز، وبطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب.

وتدور أحداث "ملف سرى" المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثالا للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.