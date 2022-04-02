شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شاهين يبحث لغادة عادل عن عريس فى مسلسل "أحلام سعيدة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشارك الفنان الشاب أحمد شاهين في مسلسل "أحلام سعيدة" للنجمتين يسرا وغادة عادل، ويلعب دور "نادر" صديق وزميل "شيرين" وهي الشخصية التي تجسدها غادة عادل وهو دائمًا ما يبحث لها عن عريس ويريد أن يكون سببًا في زواجها، ولكن تتطور الأحداث بشكل كوميدي حتي يأتي زميل جديد في العمل تنجذب له وتحبه.

وقال شاهين لـ"الخليج 365": هذه هي المرة الأولى التي أعمل فيها مع المخرج عمرو عرفة وهو مخرج متميز جدًا وسعيد بالعمل معه وأتمني تكرار ذلك وهو بالمناسبة وعدني بذلك وأكد رضاءه بي وبعملي معه في المسلسل وأبدي أعجاب بأدائي، بالإضافة لسعادتي بالعمل مع النجمة يسرا التي كنت أنتظر مسلسلها لأشاهده كمتفرج والآن أنا مشارك في المسلسل كممثل.

مسلسل "أحلام سعيدة" يعرض حصريًا على قناة on ومنصة watch it، وهو بطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام اسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وتدور الأحداث في إطار اجتماعي لايت حول فريدة (يسرا) وشيرين (غادة عادل) وليلى (مى كساب) وهم ثلاثة سيدات تعانين من الأرق وصعوبة النوم ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب هامه في حياتهن فتساعدهن تلك التجارب علي تخطي مشاكلهن.