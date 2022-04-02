شكرا لقرائتكم خبر عن مايا طلام تشارك في "العائدون" أمام أمير كرارة وأمينة خليل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة التونسية الإيطالية مايا طلام في مسلسل " العائدون " أمام النجم أمير كرارة والنجمة أمينة خليل والذي سيعرض اليوم علي قناة dmc في الساعة الحادية عشر إلا الربع، وتعد هذه المرة الأولى لمايا في المشاركة بالدراما المصرية خلال موسم شهر رمضان.

مسلسل "العائدون" يعرض حصريا على قناة DMC ومنصة watch it وبطولة أمير كرارة، أمينة خليل، محمود عبد المغنى، محمد الأحمد، رشا بلال، ميدو عادل، إسلام جمال، نبيل عيسى، جيهان خليل، محمد عز، وهاجر الشرنوبى، وصبرى عبد المنعم، وعدد كبير من ضيوف شرف، منهم محمد ممدوح، محمد فراج، تأليف باهر دويدار، وإخراج أحمد نادر جلال وإنتاج شركة "ميديا هب سعدى – جوهر".

ويتناول العمل أحد ملفات المخابرات المصرية، ومستوحي من أحداث حقيقية حدثت في الفترة من 2018 وحتى 2020، مستعرضاً عدداً من العمليات السرية التي تهدف إلى كشف المؤامرات والمخططات الإرهابية التي تسعى إلى تقسيم المنطقة العربية ونشر ثقافة وفكر الإرهاب.