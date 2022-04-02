من أين ندخلها؟.. سيارة نادرة لم ترونها من قبل!

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 7 دقائق

آخر تحديث: 2 - أبريل - 2022 4:51 مساءً

للسيارات النموذجية خصائص ومواصفات قد لا تتواجد في مركبات الانتاج، ولعل أبرز هذه السيارات هي Lancia Stratos HF Zero.

ولا يمكن المبالغة في أهمية لانسيا ستراتوس زيرو المصممة من قبل بيرتون والتي تم كشف النقاب عنها في أكتوبر 1970 في معرض تورينو للسيارات، والتي كانت نظيرة لسيارة فيراري 512S مودولو والمصممة من قبل بينينفارينا.

هذا وتتمتع كلتا السيارتين بجودة نحتية مميزة إلى أقصى الحدود، لكن ستراتوس تبدو أكثر ديناميكية مع ارتفاع يبلغ 33 بوصة فقط.

قدرة المحرك

جاءت قوة سيارة لانسيا ستراتوس زيرو المعدلة من محرك مؤلف من أربع اسطوانات سعة 1.5 لتر والذي يولد قوة 115 حصانًا عند 6200 دورة في الدقيقة، مأخوذ مباشرة من سيارة Lancia Fulvia. من الأمور الرائعة في السيارة، أنها تتميز بجزء خلفي مع شبكة يمكن من خلالها رؤية الآليات الميكانيكية بوضوح إضافة إلى توفرها بحجرة محرك مغطاة بغطاء ثلاثي الشكل يفتح على اليمين.

كيف تدخل إلى المقصورة؟

يوجد على كل جانب من جوانب السيارة نافذتان صغيرتان مكدستان فوق بعضهما البعض، فيما يسهل الدخول والخروج إلى المقصورة من خلال فتح الزجاج الأمامي الكبير الغريب الشكل. هذا ويمكن تحريك عجلة القيادة للأعلى لتسهيل خروج السائق كما وتتميز المقاعد الجلدية السوداء بنمط مربع الشكل.

لم تكن ستراتوس زيرو رائدة لسيارة الرالي الشهيرة Lancia Stratos HF، لكنها استحوذت على اهتمام إدارة لانسيا العليا في معرض تورين – وهو ما يكفي لجعل Bertone و Lancia يجلسان معًا ليخلقا هذه التحفة المميزة.

تعتمد سيارة Stratos Zero حالياً على لونٍ نحاسي فريد، ولكنه كان مطليًا في السابق بالفضة، والذي ربما يبرز بشكل أفضل شكل السيارة المستقبلي للغاية. هذه السيارة المميزة تستطيع تجسيد المقولة: يمكن للأفكار الجريئة، حتى التي تبدو غامضة، أن يكون لها نتائج إيجابية بالكاد متوقعة، وهذا ينطبق بالتأكيد على Stratos Zero من Bertone، هذه السيارة النموذجية التي تعود إلى عصر السيارات الزاويّة الشكل التي اتسمت بها السبعينيات والثمانينيات، والتي كانت بمثابة ذروة سابقة لأوانها.