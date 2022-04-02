نجوى كرم تفاجئ أحد معجبيها وتظهر في مكان عمله! (فيديو)

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 2 - أبريل - 2022 3:21 مساءً

في موقف لافت، قامت الفنانة نجوى كرم، الجمعة، بمفاجأة أحد معجبيها ويدعى ميشال ويعمل في صيدلية، حيث ذهبت إلى مكان عمله وهي تضع الكمامة وتظاهرت أنّها تريد شراء مسكن للألم.

وعندما كشفت عن شخصيتها، لم يتمالك المعجب نفسه واحتضتنه كرم وهو في حالة ذهول، فردد: “هذه ليست كذبة الأول من نيسان”.

ونشرت كرم الفيديو عبر حسابيها في “إنستغرام” و”تويتر”، وعلّقت قائلة: “أول نيسان مش كذبة”.

وأثار تصرف نجوى كرم إعجاب المتابعين عبر “تويتر” الذين أشادوا بتواضعها وأخلاقها عبر تغريدات كثيرة.