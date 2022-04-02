قطر لن تلعب افتتاحية المونديال.. من سيجمع اللقاء الأول؟

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

قرر الاتحاد الدولي لكرة القدم، أن تكون مواجهة السنغال وهولندا، هي المباراة الافتتاحية لمونديال 2022 في قطر، وفقا لجدول البطولة الرسمي الذي صدق عليه “الفيفا”.

وكان من المنتظر أن تكون المباراة الافتتاحية بين قطر صاحبة الضيافة والإكوادور، لكنه وفق الجدول المعتمد فإن مواجهة السنغال وهولندا ضمن المجموعة الأولى ستكون المباراة الافتتاحية.

وسوف ستبدأ المباراة في تمام الواحدة ظهرا بالتوقيت المحلي (10:00 صباحا بتوقيت جرينتش) يوم الإثنين الموافق 21 تشرين الثاني في ملعب الثمامة.

أما مباراة قطر والإكوادور، فستقام في ملعب “البيت” الساعة السابعة مساء بالتوقيت المحلي، بعد مباراة إنجلترا وإيران المقررة في تمام الرابعة بملعب “الخليفة الدولي”.

ويستكمل اليوم الأول من كأس العالم الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي، بمواجهة الولايات المتحدة مع الفائز في الملحق الأوروبي بين ويلز و(اسكتلندا/أوكرانيا).

وتأهل حتى الآن 29 منتخبًا إلى مونديال قطر، ويتبقى مقعد أوروبي واحد سيتحدد عند خوض ويلز نهائي الملحق ضد الفائز من مباراة أوكرانيا واسكتلندا في يونيو/حزيران المقبل.

كما سيخوض منتخب بيرو (خامس تصفيات أمريكا الجنوبية) مباراة فاصلة مع الفائز من الملحق الآسيوي، الذي سيجمع بين الإمارات وأستراليا في يونيو المقبل.

وسوف يشهد الشهر ذاته مواجهة بين كوستاريكا (رابع تصفيات أمريكا الشمالية) مع نيوزيلندا، ممثل منطقة أوقيانوسيا.