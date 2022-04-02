رئيس برشلونة يفتح الباب أمام عودة ميسي!

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أبريل 2022 04:09 مساءً - منذ 3 ساعات

فتح رئيس برشلونة خوان لابورتا، الباب أمام عودة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب باريس سان جيرمان، إلى “كامب نو”.

ويرتبط ميسي بعقد مع سان جيرمان حتى صيف 2023، مع إمكانية التمديد لموسم آخر.

وقال لابورتا، في حوار مع قناة “RTVE” الإسبانية: “ماذا لو اتصل بك ميسي ذات يوم وقال لك: أريد العودة إلى برشلونة؟ كيف ستكون إجابتك؟ سأرد عليه دعنا نتحدث يا ليو.. لنتحدث [يضحك]. سأكون سعيدًا إذا حدث هذا، أكثر من مجرد شخص مسرور”.

وكان ميسي قد انتقل من برشلونة إلى سان جيرمان في الصيف الماضي عبر صفقة مجانية، بسبب فشل النادي الكتالوني في تجديد عقده.

وأضاف: “التعاقد مع إيرلينج هالاند؟ لا أريد أن يتعرض برشلونة للخطر في أي لحظة. أضع دائمًا النادي فوق كل شيء. لن نبرم أي صفقة يمكن أن تكسر نظام الرواتب لدينا.. هذه إستراتيجيتنا للحاضر والمستقبل”.

ويرتبط هالاند بالانتقال إلى برشلونة أو ريال مدريد أو مانشستر سيتي في الصيف المقبل.