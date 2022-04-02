خروج مسلسل ” عالم تاني ” لرانيا يوسف من السباق الرمضاني

كتب امير فتحي في السبت 2 أبريل 2022 03:50 مساءً - قرر صناع عمل مسلسل ” عالم تاني ” للفنانة ” رانيا يوسف ” خروج المسلسل من السباق الرمضاني الحالي بسبب عدم انتهاء التصوير وضيق الوقت . وفضل صناع العمل أن يتم عرض مسلسل عالم تاني خارج الموسم الرمضاني حتى يتم استكمال التصوير بشكل طبيعي ويحصل على فرصة للمشاهدة . يذكر أن مسلسل عالم تاني يشارك في بطولته كلا من : رانيا يوسف وفراس سعيد وفريال يوسف ونضال الشافعي ومروة عبد المنعم ونبيل نور الدين وغيرهم .

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