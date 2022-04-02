شكرا لقرائتكم خبر عن نجوم Peaky Blinders يختتمون رحلة نجاحهم بصور من الكواليس قبل عرض آخر حلقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت شبكة "BBC"، عن مجموعة صور مميزة من كواليس تصوير مسلسل العصابات Peaky Blinders، التى توثق لقطات خاصة لأبرز نجوم العمل الدرامى الشهير، ونشرت الشبكة الإنجليزية الصور عبر حسابها الرسمى على موقع "إنستجرام"، من أجل الترويج للحلقة الأخيرة من الموسم السادس والأخير للمسلسل.

وأوضحت شبكة "BBC"، أن الحلقة الأخيرة من مسلسل Peaky Blinders، سوف تعرض مساء غدًا الأحد، وكتب حساب الشبكة البريطانية، فى تعليقه على الصور، "لقطات خارجية لكل فرد فى عائلة Peaky Blinders، سواء خلف الكاميرا أو أمامها.. شاهد الحلقة الأخيرة من Peaky Blinders، يوم الأحد، الساعة 9 مساءً".



تومي شيلبي

وظهر فى الصور التى نشرتها شبكة "BBC"، مجموعة متنوعة من نجوم مسلسل العصابات، Peaky Blinders، أبرزهم، كيليان مورفى "توماس شيلبى"، و ناتاشا أوكيف "ليزى شيلبى"، و سام كلافلن "أوزوالد موزلى"، كما جاءت إحدى الصور للممثلة العالمية الراحلة هيلين ماكرورى، صاحبة شخصية بولى جراى "العمة بولى"، مرسومة على لوحة كلاكيت، تحمل اسم المسلسل، وذلك فى تكريم لها على دورها المميز خلال أحداث العمل فى مواسمه الخمسة الأولى، إلى أن تغيبت فى الموسم السادس، لوفاتها فى 16 أبريل الماضى.

ويشار إلى أن موقع"nme" ، سبق وأعلن أنه من المقرر أن يتم عرض إنتاج مسرحى جديد مستوحى من مسلسل Peaky Blinders خلال العام الجارى 2022، دون تحديد موعد محدد بعد.



أوزوالد موزلي

ووفقًا لما نشر على موقع "بى بى سى" نيوز، تمت كتابة مسرحية بعنوان Peaky Blinders: The Redemption of Thomas Shelby للمسرح، من قبل مؤلف المسلسل الشهير ستيفن نايت جنبًا إلى جنب مع شركة Rambert للرقص الذين سيقومون بالعرض.

ومن المقرر افتتاح العرض الجديد فى برمنجهام هيبودروم، فى 27 سبتمبر المقبل، ومن المتوقع أن تتبع مواعيد لندن جولة أوسع فى المملكة المتحدة فى خلال عام 2023.

بالإضافة إلى ذلك، كشف المؤلف ستيفن نايت، كاتب مسلسل Peaky Blinders، عن خطته للسلسلة بعد انتهاء آخر مواسم العمل، الذى بدأ 27 فبراير الماضى، حيث صرح نايت، "أنا أسمى هذا نهاية البداية، حيث إننا سننتهى من العمل على مسلسل Peaky Blinders لكننا سنقوم ببعض الأعمال المشتقة منه، منها فيلم درامى".



كواليس Peaky Blinders قبل عرض الحلقة الأخيرة



كواليس Peaky Blinders

وأضاف نايت، "من المقرر أن نقوم بتصوير الفيلم الجديد المستوحى من سلسلة Peaky Blinders فى خلال 18 شهرا من الآن، وذلك بعد الانتهاء من عرض آخر مواسم المسلسل الموسم السادس، ومن ثم سيمكننا بدء العمل على الفيلم الجديد، ومن المتوقع العمل على بعض الأعمال الأخرى بعد الانتهاء من الفيلم"، وفقا للتقرير الذى نشره موقع "tvseriesfinale".

وكان ستيفن نايت، مؤلف مسلسل العصابات Peaky Blinders، أكد أنه تراجع عن الخطة الأصلية لإنهاء قصة المسلسل التى دارت فى بداية الحرب العالمية الثانية، حيث صرح: "كان على أن أنقل الأحداث فى الموسم السادس من المسلسل إلى ما بعد الحرب العالمية الثانية، وفقا للتقرير الذى نشر على موقع "nme".



لقطات من كواليس تصوير مشاهد Peaky Blinders



ليزى شيلبي

وتابع نايت، "كانت بريطانيا دائمًا تخوض الحروب، وهذه نهاية الإمبراطورية التى بدأ فى الحرب ايضا، وبالتالى قمت بمراجعة النطاق الذى يمكن أن يدور به الموسم السادس من المسلسل"، وأضاف نايت: "أعتقد أن الموسم السادس من Peaky Blinders هى نهاية البداية، ومع ذلك فإن الطريقة التى أميل إلى كتابة الموسم بها كانت مختلفة، وقمت بالتخطيط لها بشكل كبير على عكس المواسم السابقة".

وقال المؤلف والكاتب ستيفن نايت: "لقد عادت Peaky وبقوة، وذلك بعد تأخير الإنتاج بسبب جائحة فيروس كورونا، نعتقد أن هذه سيكون أفضل موسم على الإطلاق ونحن على يقين من أن معجبينا المذهلين سيحبونه، بينما يقترب المسلسل التلفزيونى من نهايته، ستستمر القصة، ولكن فى شكل آخر".

وانضم المسلسل من قبل للقائمة النهائية لأفضل 10 أعمال درامية فى خلال عام 2019 عبر موقع IMDB الشهير، ونشرت الصفحة الرسمية صورة للمسلسل من الموسم الأخير عبر مختلف منصات السوشيال ميديا لتوجه الشكر للجمهور من مختلف انحاء العالم، بعدما نجحوا فى التصويت للمسلسل على الدخول للقائمة النهائية وتحقيقه تقييم 8.8 عبر الموقع.



نجوم Peaky Blinders يودعون ستوديو التصوير