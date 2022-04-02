شكرا لقرائتكم خبر عن يسرا تغنى مهرجانات فى "أحلام سعيدة" مع المدفعجية وشيماء سيف وغادة عادل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طرحت شركة العدل جروب، أغنية "فكك" الخاصة بمسلسل "أحلام سعيدة"، للنجمة يسرا، التى قامت بغنائها بطلة المسلسل يسرا على طريقة المهرجانات الشعبية، وشاركها الغناء كل من الفنانات شيماء سيف، وغادة عادل، ومى كساب، وذلك قبل عرض الحلقة الأولى مساء الليلة، حصريا على قناة ON الساعة 8:25 مساء.

أغنية المسلسل أداء وألحان المدفعجية، كلمات كنكا وشيندي، توزيع ديزل، ميكس وماستر أسامة طارق، إشراف عام أحمد كراكيب، وتقول كلمات مطلعها:

مش شايفاكوا هما مين دول

ماشيه بدوس وبعمل اسكور

أنا ملكة بيبى بردون

لا مش لقمة سهلة فى الزور

من يومى أرق وأجمل بنت

بتنطط أنا وأرقص عالتت

أنا صدفة بحلى أى مكان

منا دوغرى ولا بعجن ولا ألت

فكك فكك فكك شوف مصلحتك

فكك فكك فكك خليك على راحتك

وتخوض النجمة يسرا، تجربة درامية جديدة فى رمضان هذا العام من خلال مسلسل "أحلام سعيدة" الذى تقدم فيه الكوميديا الاجتماعية بعدما قدمت الإثارة والتشويق فى مسلسليها الأخيرين "خيانة عهد" و"حرب أهلية" وحققت خلالهما نجاحاً مميزاً، لذلك قررت التغيير والاتجاه إلى الجانب الكوميدى.

أحلام سعيدة، بطولة يسرا، غادة عادل، مى كساب، شيماء سيف، هشام اسماعيل، نور محمود، نبيل نور الدين، عماد رشاد، أوتاكا، سامى مغاورى، ميسرة، عفاف مصطفى، جيهان الشماشيرجى، ملك بدوى وعدد آخر من الفنانين، تأليف هالة خليل وإخراج عمرو عرفة وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وتدور الأحداث فى إطار اجتماعى لايت حول فريدة (يسرا) وشيرين (غادة عادل) وليلى (مى كساب) وهم ثلاثة سيدات تعانين من الأرق وصعوبة النوم ويجمعهن القدر سويا ليخضن معا تجارب هامه فى حياتهن فتساعدهن تلك التجارب على تخطى مشاكلهن.