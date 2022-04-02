شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة أنور عكاشة الحاضر الغائب في دراما رمضان بـ"راجعين يا هوى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دائمًا كانت أعمال الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة هي الأساس في دراما رمضان فلم تخلُ الدراما الرمضانية علي مدار سنوات عديدة من روائع هذا الكاتب الكبير، وشكلت أعماله وجدان الكثير من المصريين والعرب من خلال مسلسلات "ليالي الحلمية" و"الشهد والدموع" و"الراية البيضا" و"أنا وانت وبابا في المشمش" و"ضمير أبلة حكمت" و"المصراوية".

هذا العام رغم غياب الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة عنا بجسده إلا أن أعماله مازالت حاضرة فيقدم هذا الموسم مسلسل "راجعين يا هوي" الذي كتب له السيناريو والحوار محمد سليمان عبد المالك ويخرجه محمد سلامة، ويقوم ببطولته النجم خالد النبوي مع كوكبة من النجوم منهم هنا شيحة ونور اللبنانية وطارق عبد العزيز وأنوشكا ووفاء عامر وأحمد بدير وسلوي محمد علي وآخرين .

والمسلسل يتعمق في العلاقات الاجتماعية في الأسرة المصرية من خلال قصة "بليغ" الذي تتراكم عليه الديون الطائلة في أوروبا، فيعود إلى موطنه بغية استعادة حقه في الميراث، ولكن سرعان ما تتحول مهمته إلى مسعى للإصلاح ما بين أفراد عائلته.

الكثير من الجماهير متشوقة لمشاهدة أعمال الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة عميد الدراما العربية ، فهو الحاضر الغائب في دراما رمضان هذا العام ومؤكد سيكون عمله من الأعمال المميزة التي ستنال اعجاب كل المشاهدين في ارجاء الوطن العربي فكتاباته علامة مسجلة في الدراما ودائما فكره يحمل الكثير من العمق ويشرح ببراعة العلاقات الاجتماعية في الاسرة المصرية والعربية ، ومؤكد أيضا ان السيناريست المتميز دائما محمد سليمان عبد المالك كتب العمل وهو يحمل روح أسامة أنور عكاشة ولكن سيضع بصماته هو ككاتب يكتب عملا في عام 2022 بما حدث من تغيير علي الأسرة المصرية والعربية ودخول الكثير من الأشياء التي لم تكن موجودة في عصر عكاشة ، ولذلك فالترقب والتشوق موجود حتي عرض العمل في رمضان .