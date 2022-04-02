شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الخشاب: نفسى في رمضان المذاكرة تتسلسل زى الشياطين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحرص النجمة سمية الخشاب، دائما على التفاعل مع متابعيها عبر وسائل التواصل الاجتماعى، وتوجيه نصائح لجمهورها عبر حسابها على تويتر، واليوم غردت قائلة:" بتذاكروا في الصيام والله أبطال، نفسي في رمضان المذاكرة تتسلسل زي الشياطين كده عشان صياحكم بيأثر فيا".



سمية الخشاب

وللفنانة سمية الخشاب نصيب كبير من الظهور على منصات التواصل الاجتماعى سواء بنشر صور لها أو التفاعل عبر بوستات تكتبها لمتابعيها، مثلما حصل مع ارتداءها "الروب" أو كتابة تويتات تخلق حالة من الجدل آخرها اعتراض الخشاب على تبريرات البعض أن السبب وراء انتشار ظاهرة التحرش هو ملابس الفتاة وطالبت الرجال الذين يبررون ذلك بارتداء المايوه البوركينى.

ومن قبل خضعت سمية الخشاب لجلسة تصوير وارتدت بورنس أحمر فى دبى وصرحت بأن سعره يصل إلى 30 ألف دولار والمجوهرات بـ200 ألف دولار.

وعن تصدر اسمها التريند قالت: الترند رزق زى حب الناس ونعمة أدعو الله أن يديمها على"، وأكدت أنها لا تسعى إلى لفت الأنظار لكنها تتفاجأ بذلك مع كل جلسة تصوير أو عمل جديد تدخله.