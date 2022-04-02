شكرا لقرائتكم خبر عن اختيار الكاتبة والمخرجة سُنية الشامخي مديرة للدورة 33 لأيام قرطاج السينمائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة الشؤون الثقافية بتونس عن اختيار المخرجة والأديبة سُنية الشامخي مديرا لمهرجان أيام قرطاج السينمائية في دورته الـثالثة والثلاثين.

سُنية الشامخى هى مخرجة وسيناريست وروائية متحصلة على عدة جوائز عالمية منها الجائزة الكبرى للدورة 52 من المهرجان الدولى للأفلام النسائية بفلورنسا برسونا Persona وذلك عن فيلمها الوثائقى مناضلات "Militantes" سنة 2015 ، كما حصلت على جائزة أحسن فيلم روائى طويل، عن فيلمها "عزيز روحو" وذلك سنة 2016 ضمن فعاليات المهرجان الدولى للسينما والمرئيات السمعية ببوروندى، وسنة 2018 فى إطار مهرجان بحيرات (Des lacs et lagunes) الدولى للفيلم بالرأس الأخضر .

وشارك فيلمها "عزيز روحو" فى العديد من المهرجانات منها مهرجان أيام قرطاج السينمائية ومهرجان كان، ومهرجان ببلجيكا، وعرض فى مهرجان بجنيف وتطوان، وتم عرضه جماهيريا فى تونس وحقق نجاحا كبيرا هناك، ثم تم رفعه من السينمات وإعادته مرة أخرى بسبب الإقبال الشديد عليه .

فيلم "عزيز روحو" يعرض حياة سيدة تدعى هند متزوجة ولها ابن وتعانى بسبب قهر زوجها المستمر لها فى بيتها وفى العمل، حيث إنه مخرج المسرحية التى تعمل بها، ولكنها تتمرد على واقعها وتصبح المسيطرة على حياتها.

سُنية الشامخى أيضا روائية وأديبة و تحصلت رواياتها على عديد الجوائز الوطنية و القارية وفى 2020 عينت مديرة عامة للمركز الوطنى للسينما والصورة.