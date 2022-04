شكرا لقرائتكم خبر عن بعد إعلان مرضه بـ"الحبسة الكلامية".. ابنه بروس ويليس تغازله بصورة معه من الطفولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت رومر ويليس، صورة جميلة لتكريم والدها الشهير بروس ويليس، عقب إصابته بالحبسة الكلامية والتي تبعده تماما عن التمثيل، وأظهرت الصورة الرجل ذو القيمة الكبيرة في هوليوود، البالغ من العمر 67 عامًا، وهو يحتضن إحدى بناته بين ذراعيه، بينما تنظر رومر، البالغة من العمر 33 عامًا، بضحك إلى الكاميرا.



التقرير على ديلى ميل

وعلقت رومر، على الصورة التي نشرتها عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "أحبك يا أبي، شكرا لك لتعليمي أن أكون مرحة جدا، أنا أحب الضحك معك"، فيما نشر كل من إيفان راشيل وود، وزوجة آرون بول، وإيما هيمنج، إيموشن قلوب في التعليقات على الصورة، وذلك وفقًا لما نقلته صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.



حساب ابنة بروس ويليس على انستجرام

يأتى هذا بعدما أعلنت رومر، مع عائلتها، يوم الأربعاء الماضى، أن بروس يعاني من حالة تسمى الحبسة الكلامية، وأن الممثل Die Hard سيتراجع عن مسيرته المهنية، وأصيب بروس ويليس بـ"الحبسة الكلامية" وهو اضطراب لغوى ناتج عن تلف فى الدماغ يؤثر على فهم الكلام والقدرة على التحدث أو القراءة أو الكتابة، على الرغم من أنه اضطراب لا يؤثر على الذكاء.



رومر ويليس

وقال البيان: "إلى محبى بروس كعائلة أردنا أن نشارك أن حبيبنا بروس يعانى من بعض المشكلات الصحية.. هذا وقت ممتلئ بالتحديات لعائلتنا ونحن نقدر بشدة استمرار حبكم وتعاطفكم".

بيان العائلة المنشور على إنستجرام، وشاركته بناته رومر وسكاوت وتالولا ومابيل وايفلين، وزوجته إيما هيمينغ، وزوجته السابقة ديمى مور.

وفقا لموقع صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، لم يتم الكشف عن سبب للحالة، لكن عيادة يتابع معها تقول إن فقدان القدرة على الكلام عادة ما يكون نتيجة لسكتة دماغية أو إصابة في الرأس. بمجرد تحديد السبب، يشمل العلاج علاج النطق واللغة.

أفيد أن أصدقاء وعائلة ممثل The Sixth Sense يعتقدون أن إصابة في الرأس تعرض لها في مجموعة فيلم الحركة 2002 Tears Of the Sun ربما تكون قد ساهمت في حالته.