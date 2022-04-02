حلا شيحة في أحدث ظهور لها : ” سامحت من ظلمني ومن أساء لي “

كتب امير فتحي في السبت 2 أبريل 2022 02:57 مساءً - نشرت الفنانة ” حلا شيحة ” صورة جديدة لها عبر حسابها على إنستجرام وجهت من خلالها رسالة دعت بها إلى التسامح والمغفرة مع حلول شهر رمضان رمضان الكريم .

كما أكدت حلا شيحة على أنها قد سامحت كل من ظلمها أو أساء إليها بقصد أو بدون قصد متمنية الخير والسعادة للجميع .

فقالت : ” أشهدك يا ربي في أول ليلة في رمضان إني أحب الخير لكل الناس من كل قلبي وبتمنى لهم السعادة وراحة البال والقبول في شهرك الكريم ” .

وتابعت حلا : ” وأُشهدك أمام كل أحبابي في مصر والوطن العربي أني سامحت من ظلمني ومن أساء لي بقصد أو بدون قصد وأسألهم أمامك يا الله إن أسأت لأحد بقصد أو بدون قصد أن يسامحوني ويدعوا لي بالخير ” .

وأضافت : ” هذا شهر فضيل شهر تتنزل فيه الرحمة والمغفرة والعتق من النار فعلشان نستقبل هذا الشهر مفيش أجمل من التسامح والتغافل والدعاء فهي أجمل بداية في أجمل شهر ” .