توفيق عبد الحميد : ” أنا في حالة قلق ورعب “

كتب امير فتحي في السبت 2 أبريل 2022 02:57 مساءً - أجرى الفنان ” توفيق عبد الحميد ” مداخلة هاتفية لبرنامج التاسعة المذاع عبر القناة الأولى المصرية مع الإعلامية ” شافكي المنيري ” كشف من خلالها عن تفاصيل دوره بمسلسل ” يوتيرن ” الذي يخوض به سباق الدراما الرمضاني الحالي بعد غياب لمدة 12 عاما .

وفي بداية حديثه أشار توفيق عبد الحميد إلى أنه خلال فترة غيابه عن الفن عرضت عليه مجموعة من الأعمال إلا أنه لم تجد عنده الرضا والقبول لكي يوافق على المشاركة بها إلى أن عرض عليه مسلسل يوتيرن وتواصل المنتج ” جمال العدل ” معه .

وتابع : ” قولت ممكن يكون هي دي اللحظة ومكنش لسه العمل اكتملت كتابته لكن اللي اتقالي كان يبشر بالرضا وبالقبول .. فتوكلت على الله وقولت يمكن هي دي اللحظة المناسبة إن أنا أرجع ” .

وعن تفاصيل دوره بالعمل قال : ” دور طبيب ناجح وعنده مستشفى خاص وعنده قيم والطب بالنسباله رسالة إنسانية أكتر منها مجال للتربح .. متجوز من الفنانة صفاء الطوخي وعندي بنت وولد، البنت ريهام حجاج والولد محمود حجازي ” .

وأضاف توفيق عبد الحميد أن يوتيرن هو مسلسل إجتماعي يتعرض للبيت المصري بهمومه ومشاكله وأفراحه .. مشيرا إلى أن التصوير لم ينتهي بعد وسيستمر حتى منتصف شهر رمضان تقريبا .

وتحدث الفنان المصري عن شعوره بالقلق والرعب على حد وصفه من عودته للظهور على الشاشة والساحة الفنية بعد سنوات طويلة من الغياب .. متمنيا أن يكون العمل عند حسن ظن الجمهور ويحترم عقولهم ووجدانهم .

ووجه الفنان توفيق عبد الحميد في ختام حديثه رسالة إلى الجمهور قائلا : ” كل سنة وانتو طيبين .. وأتشرف ويسعدني إن أنا أكون ضيف عليكم في شهر رمضان الكريم وأتمنى إن أنا أكون ضيف خفيف وأقدم ما يلقى القبول والرضا عندكم ” .

يذكر أن مسلسل “يوتيرن” بطولة كلا من : ريهام حجاج، نورهان، توفيق عبد الحميد، عبير صبري، كريم قاسم، محمود حجازي، محمد كيلاني، وصفاء الطوخي وغيرهم .. ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبد العزيز وإنتاج شركة العدل جروب .