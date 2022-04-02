بالفيديو .. أحمد سعد يبدع في تلاوة القرآن الكريم

كتب امير فتحي في السبت 2 أبريل 2022 02:57 مساءً - هنأ الفنان ” أحمد سعد ” متابعيه عبر حسابه على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك .
فنشر أحمد سعد فيديو يتضمن مقطع صوتي له أثناء تلاوته لآيات من القرآن الكريم من سورة البقرة .
وكتب في تعليقه على التسجيل الصوتي : ” كل سنة وانتم طيبين وشهر كريم مبارك علينا جميعًا ” .
ولاقي التسجيل الصوتي تفاعلا واسعا من جانب المتابعين الذين أشادوا بجمال صوت الفنان أحمد سعد في تلاوته للقرآن مطالبين إياه بتسجيل القرآن كاملا بصوته .
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