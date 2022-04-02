شكرا لقرائتكم خبر عن نسرين طافش: لا تعطى حق سعادتك لأى شخص لأنه ملكك وحدك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حرصت الفنانة نسرين طافش، على توجيه رسالة لكل متابعيها عبر حسابها على إنستجرام، عن السعادة حيث كتبت عبر خاصية ستورى، قائلة: "لا تعطى حق سعادتك لأى شخص أو حدث حق سعادتك ملكك وحدك".



نسرين طافش

إطلالة نسرين طافش

وبإطلالة روحانية من داخل المسجد الأموى فى العاصمة السورية دمشق، ظهرت الفنانة نسرين طافش، مرتدية عباءة زرقاء وحجاب أزرق، تزامنا مع حلول شهر رمضان المبارك، حيث هنأت جمهورها ومتابعيها بهذه المناسبة العظيمة، متمنية أن تعود على الجميع بالتسامح والمحبة والسلام.

نسرين طافش تجول داخل أروقة المسجد التاريخى

كما ظهرت نسرين، وهى تتجول داخل أروقة المسجد التاريخى وأيضا وسط طيور المسجد، ناشرة هذه الصور عبر حساباتها المختلفة على منصات التواصل الاجتماعى، صحبتها بتعليق: "رمضان كريم، أعاده الله علينا جميعًا بالتسامح والمحبة والسلام".

من ناحية أخرى، تشارك نسرين طافش، فى السينما، من خلال بطولة فيلم "فى القلب"، مع الفنان خالد سليم ومجموعة من الفنانين منهم سوسن بدر وهالة فاخر ومحمد عز ومنة فضالى وإنجى كيوان وتونى ماهر، وإخراج عادل مرقس، سيناريو وحوار ومعالجة درامية محمد حسين ألمظ، وعادل مرسى وتعد القصة مختلفة ورومانسية وتدور فى إطار اجتماعى رومانسى، ولم تحدد الجهة المنتجة موعدا نهائيا لطرحه فى السينمات.