شكرا لقرائتكم خبر عن مواعيد عرض مسلسل "مكتوب عليا" لـ أكرم حسني على قناة "dmc" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت قناة "dmc" عن مواعيد عرض المسلسل الكوميدي "مكتوب عليا" على شاشاتها في القناة العامة، وقناة الدراما، وهو المسلسل الذي يعود من خلاله النجم أكرم حسني للمنافسة الدرامية الرمضانية بموسم دراما رمضان 2022 بعد غيابه العام الماضي.

ويعرض المسلسل على شاشة قناة "dmc" اليوم في تمام الساعة ٦.٤٥ مساء، ثم يعاد عرضه في تمام الساعة ٢ صباحا،ويعاد في تمام الساعة ١٢.٣٠ صباحا، ويعاد مره ثالثة في تمام الساعة ٦ صباحا، كما يعرض المسلسل على شاشة قناة "dmc دراما".





وتدور أحداث مسلسل "مكتوب عليا" في اطار كوميدي، حول شخصية "جلجل" مدرس موسيقى ناقم على حياته وغير راضي بمعيشته، وخلال الحلقات تحدث له العديد من المفارقات الكوميدية التي تغير مسار حياته بالكامل.

مسلسل "مكتوب عليا" بطولة أكرم حسني، ويشاركه البطولة عدد من النجوم أبرزهم عمرو عبدالجليل، أيتن عامر، هنادي مهنا، ولأول مره المطربة هلا رشدي، إضافة إلى الفنانة القديرة حنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، ومحمد طعيمة، وأخرون، كما يظهر في المسلسل عدد من ضيوف الشرف، وهو من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي، وإنتاج كريم أبوذكري بمشاركة المتحدة للخدمات الإعلامية.