شكرا لقرائتكم خبر عن انتهاء صلاة الجنازة على شقيقة الفنان أشرف عبد الغفور وتشييع الجثمان لمثواه الأخير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت منذ قليل صلاة الجنازة على جثمان شقيقة الفنان أشرف عبد الغفور، التى أقيمت فى مسجد الحصرى بمنطقة 6 أكتوبر، ويتجه الجثمان ليوارى الثرى بمدافن العائلة بمنطقة الواحات، ويرافق الجثمان كل من أشرف عبد الغفور شقيقها وبعض أفراد العائلة والأصدقاء، بالاضافة إلى أصدقاء الفنانة ريهام عبد الغفور وأقاربها.

وكان قد أعلن الفنان أشرف عبد الغفور عن وفاة شقيقتة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وعلق الفنان أشرف عبدالغفور كاتبا، توفيت إلى رحمة الله أختي الغالية السيدة فوزية محمد، صلاة الجنازة بعد صلاة الطهر اليوم السبت 2 أبريل بجامع الحصري بمدينة 6 أكتوبر، والدفن بمقابر العائلة في طريق الواحات.

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