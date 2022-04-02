شكرا لقرائتكم خبر عن إيمى طلعت زكريا تدعو لوالدها بمناسبة رمضان: "شهر كريم يا حبيبى فى الجنة أحلى" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - في هذا الوقت من كل عام، يتذكر البعض أحباءهم الذين فارقوهم ويحاولون تذكر اللحظات الجميلة التي قضوها معهم في شهر رمضان المبارك، مثلما فعلت الفنانة إيمى طلعت زكريا، التي شاركت محبيها وجمهورها صورة لوالدها الرحل طلعت زكريا، فى محاولة لاستعادة ذكرياتها معه فى مثل هذه الأيام المباركة.



ايمى طلعت زكريا على انستجرام

وعلقت الفنانة إيمى طلعت زكريا، على الصورة التي نشرتها لوالدها عبر حسابها على موقع "إنستجرام"، "رمضان كريم يا حبيبي في الجنة أحلى إن شاء الله".



طلعت زكريا

طلعت زكريا من خريجى المعهد العالى للفنون المسرحية قسم تمثيل وإخراج عام 1984، وكانت بداياته على المسرح، حيث التحق بفرقة الإسكندرية المسرحية وقصر ثقافة الحرية، وقدم من خلالهما العديد من المسرحيات وشارك فى أول فيلم له عام 1984 بعنوان "حادى بادى" من بطولة الفنان سمير غانم ودلال عبد العزيز ونورا.

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