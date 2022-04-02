شكرا لقرائتكم خبر عن ضحك وجد ولعب.. دينا وكارولين عزمى فى كواليس تصوير مسلسل ملف سرى "صور" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انطلقت القنوات الفضائية اليوم فى عرض المسلسلات الدرامية، والتي ينتظرها الجمهور عاما بعد عام، ومن بين هذه المسلسلات المنتظرة، مسلسل "ملف سرى" للنجم هانى سلامة، والذى يشاركه في بطولته كوكبة من الفنانين والنجوم، من بينهم دينا، وكارولين عزمى، حيث نشرت دينا، عبر حسابها على "إنستجرام"، مجموعة من الصور في كواليس تصوير المسلسل مع كارولين، وعلقت عليها، "انا و بنتى كارولين في ملف سرى.. يذاع ابتدءا من اليوم على cbc والحياة وdmc "، فيما علقت كارولين على الصور، "فريدة وجورى.. بحبك".



دينا وكارولين



دينا



كارلوين عزمي ودينا



من كواليس المسلسل

ويعرض مسلسل "ملف سرى" للنجم هانى سلامة، فى دراما رمضان، والذى ينتمي إلى أعمال الإثارة والتشويق والتى لا تخلو من الرومانسية، يدور حول عام 2013 والأحداث التي وقعت في مصر في هذا الوقت ومقارنة بما يحدث فيها حاليا من تنمية ومناقشة فساد رجال الأعمال المختلفين في هذه الفترة الزمنية.

بطولة هانى سلامة، ماجد المصرى، عائشة بن أحمد، دنيا عبد العزيز، نضال الشافعى، محمد محمود عبد العزيز، محسن محيى الدين، نبيل عيسى نور محمود، إيهاب فهمى، مادلين طبر، كارولين عزمى، علاء مرسى، صبا الرافعى، عمر زكريا، إيمان يوسف، وعدد آخر من الفنانين الشباب، تأليف محمود حجاج، وإخراج حسن البلاسي وإنتاج شركة فنون مصر للمنتجين ريمون مقار ومحمد محمود عبد العزيز.

وتدور الأحداث حول المستشار يحيى عز الدين القاضي، والذى يجسد دوره هانى سلامة، ويعتبر مثال للنزاهة والشرف ويتصدى لعمليات السرقة والفساد من بعض رجال الأعمال داخل السوق المصرى، ويتعرض للتهديدات بأهله ويتم قتل خطيبته في ظروف غامضة، ويستكمل مشواره مع الكشف عن الفساد ومحاربته.