شكرا لقرائتكم خبر عن وصول جثمان شقيقة الفنان أشرف عبد الغفور لمسجد الحصرى لصلاة الجنازة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وصل منذ قليل جثمان شقيقة الفنان أشرف عبد الغفور، إلى مسجد الحصرى بمنطقة 6 أكتوبر، وذلك من أجل تأدية صلاة الجنازة، ويرافق الجثمان أشرف عبد الغفور وبعض أفراد العائلة والأصدقاء، بالاضافة إلى بعض من أعضاء نقابة المهن التمثيلية وأبرزهم منير مكرم.

أعلن منذ قليل الفنان أشرف عبد الغفور عن وفاة شقيقتة، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

وعلق الفنان أشرف عبدالغفور كاتبا، توفيت إلى رحمة الله أختي الغالية السيدة فوزية محمد، صلاة الجنازة بعد صلاة الطهر اليوم السبت 2 أبريل بجامع الحصري بمدينة 6 أكتوبر، والدفن بمقابر العائلة في طريق الواحات.