وفاة شقيقة أشرف عبدالغفور وتشييع جنازتها من مسجد الحصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

أعلن الفنان منير مكرم، عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية، وفاة شقيقة الفنان أشرف عبدالغفور، صباح اليوم السبت، تزامنا مع أول أيام شهر رمضان المبارك.

وقال مكرم، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365": "رحلت عن عالمنا شقيقة الفنان أشرف عبدالغفور، وتشيع جنازتها عقب صلاة الظهر من مسجد الحصري بالسادس من أكتوبر".

فيما كتب أشرف عبدالغفور، عبر حسابه على "فيسبوك": "توفيت إلى رحمة الله أختي الغالية السيدة فوزية محمد، صلاة الجنازة بعد صلاة الطهر اليوم السبت 2 أبريل بجامع الحصري بمدينة 6 أكتوبر، والدفن بمقابر العائلة في طريق الواحات".

ويشارك الفنان أشرف عبدالغفور في دراما رمضان 2022، بمسلسل "السر" الذي تدور أحداثه حول محامية لها علاقة برجل أعمال، تكتشف سرا خطيرا بخصوصه، مما يؤدي إلى وقوع العديد من الخلافات بينهما، فيحاول السيطرة والقضاء عليها باستخدام السلطة والنفوذ، فهل سينجح؟

مسلسل "السر" بطولة حسين فهمي، ريم البارودي، مايا نصري، وفاء عامر، نضال الشافعي، وعدد من الفنانين، ومن تأليف حسام موسى، إخراج محمد حمدي.