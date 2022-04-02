"مبقاش بعدك".. إيمان العاصي توجه رسالة لوالدها بحلول شهر رمضان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرصت الفنانة إيمان العاصي، على توجيه رسالة لوالدها الراحل بمناسبة حلول شهر رمضان 2022.

ونشرت إيمان، صورا لوالدها، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "كل سنة وأنت طيب يا روح قلبي ونور عيني يا أغلى حاجة في حياتي.. وحشتني قوي يا بابا".

وأضافت: "رمضان خلاص مبقاش رمضان بعدك يا حبيبي.. ربنا يطمني عليك دائما يا رب، يا رب تبقى راضي عني، بحبك قوي قوي يا بابا".

وتوفي والد الفنانة إيمان العاصي يوم 16 يونيو الماضي.

يذكر أن إيمان العاصي تشارك في فيلم "فارس" بطولة النجوم: حسين فهمي، أحمد زاهر، صلاح عبدالله، ملك أحمد زاهر، وعدد من الفنانين، ومن تأليف حسام موسى، وإخراج رؤوف عبدالعزيز، وإنتاج أيمن يوسف.