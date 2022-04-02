غادة عبدالرازق ترتدي الحجاب في أحدث ظهور لها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ظهرت الفنانة غادة عبدالرازق، مرتدية الحجاب، ووجهت رسالة لجمهورها بمناسبة حلول شهر رمضان 2022.

ونشرت غادة، صورتها بالحجاب، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "رمضان كريم يا رب العالمين.. تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال".

وجاءت تعليقات الجمهور، كالتالي: "الله عليكي يا غادة بتجنني في كل حالاتك"، "القمراية"، "كل سنة وأنتي طيبة يا قمر"، "مين دي؟"، "مين هذي" وغيرها.

وعُرض للفنانة غادة عبدالرازق في السباق الرمضاني الماضي مسلسل "لحم غزال"، وهو من بطولة: شريف سلامة، عمرو عبد الجليل، شريف الدسوقي، يوسف وائل نور، عارفة عبد الرسول، مي سليم، رحاب الجمل.