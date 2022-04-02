أحمد داود يوجه رسالة لزوجته احتفالا بالعام الـ12 على زواجهما

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

حرص الفنان أحمد داود، على توجيه رسالة لزوجته الفنانة علا رشدي بمناسبة الاحتفال بالعام الـ 12 على زواجهما.

ونشر داود، صورة له مع زوجته، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "كل سنة وإحنا مع بعض ومستحملين جنان وعصبية بعض، وكل سنة وإحنا بنكتشف نفسنا أكتر ونكتشف بعض أكتر وكتر".

وأضاف: "بصراحة مكنتش عارف بقالنا كام سنة متجوزين كنت فاكر ١١ سنة وطلع ١٢.. كل عيد جواز واحنا بنعمل كل حاجة مع بعض.. مش كل حاجة أوي يعني، كل سنة وأنتي طيبة يا سنتوتي".

وكانت الفنانة علا رشدي، قالت في وقت سابق ببرنامج "صاحبة السعادة"، إن أول لقاء بينها وبين زوجها الفنان أحمد داوود كان في مركز الإبداع، وهي تدرس التمثيل والرقص، وفي عرض رقص "عنبر واحد" رقصت صالصا معه.

فيما قال الفنان أحمد داوود، إن أهل علا رشدي وأهله كانوا مختلفين، فشعر بالإحباط، ووصل لحل وسط أن يترك الموضوع، وجمع والد علا رشدي زوجته ووالده، وتعرفا على بعضهما والمشاكل تم حلها، مضيفا: "عزمونا على الغدا عندهم في البيت.. كنت أنا وأهلي وكنت متوقع أن يكون خناقة بين والدي ووالد علا، ولكن الحمد لله تمت قراءة الفاتحة".

يذكر أن الفنانة علا رشدي تزوجت من الفنان أحمد داود عام 2010، وأثمر زواجهما عن طفلين.