كاهن هندي يصعد على “حرطوم” الفيل ويستخدم رأسه كسلم.. فيديو

كتبت أسماء لمنور في السبت 2 أبريل 2022 01:09 مساءً - منذ 36 دقيقة

آخر تحديث: 2 - أبريل - 2022 1:09 مساءً

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الأجتماعي يظهر فيه كاهن هندي يصعد على “زلومة” فيل ورأسه، وكأنه سلم، مما أثار دهشة الرواد بسبب علاقة الرجل بفيله الضخم.

وظهر خلال مقطع الفيديو، أن الكاهن الهندي تمكن من استخدام رأس الفيل كسلم للصعود عليه وامتطائه.

يقول أحد المستخدمين: “في خضم أخبار الصراعات الدموية بين الإنسان والبرية، من الجميل مشاهدة هذا الرابط العميق بين بشري وحيوان، والذي تم توطيده على مر السنين بثقة وحب متبادلين”.

يذكر أن الفيل يمتلك أنفاً ضخماً يبلغ طوله 7 أقدام بداخله 40.000 عضلة، كما أن تدريب الفيل وترويضه ليس بالأمر السهل، حيث يجب أن يمر بحالة من التكيف المكثف حتى يتم تدجينه من قبل الإنسان.