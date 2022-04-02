بأول أيام رمضان .. الموت يفجع الفنانة ريهام عبد الغفور

كتب امير فتحي في السبت 2 أبريل 2022 12:50 مساءً - أعلنت الفنانة ” ريهام عبد الغفور ” في منشور لها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك عن وفاة عمتها السيدة ” فوزية محمد ” شقيقة والدها الفنان ” أشرف عبد الغفور ” .

فكتبت ريهام عبد الغفور في منشورها : ” توفت إلى رحمة الله عمتي الغالية السيدة فوزية محمد، وصلاة الجنازة بعد صلاة الظهر اليوم السبت ٢ أبريل بجامع الحصرى مدينة ٦ أكتوبر، والدفن بمقابر العائلة في طريق الواحات بأكتوبر ” .

وتابعت : ” اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها وعافها وأكرم نزلها ووسع مدخلها، واغسلها بماء وثلج وبرد، ونقّها من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، وأبدلها دارا خيرا من دارها، وأهلا خيرا من أهلها، وزوجا خيرا من زوجها، وقها فتنة القبر عذاب النار ” .

فيما نعى الفنان أشرف عبد الغفور وفاة شقيقته من خلال حسابه على فيس بوك قائلا : ” توفيت إلى رحمة الله أختي الغالية السيدة فوزية محمد، صلاة الجنازة بعد صلاة الطهر اليوم السبت 2 أبريل بجامع الحصري بمدينة 6 أكتوبر، والدفن بمقابر العائلة في طريق الواحات ” .