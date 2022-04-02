تويتر تجرب ميزة اشتراك حسابين في كتابة تغريدة واحدة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: تجرب شركة تويتر ميزة جديدة تسمح لحسابين بالاشتراك في كتابة تغريدة واحدة. وتمنح الميزة للمستخدم إمكانية دعوة الحسابات العامة التي تتابعك لإنشاء تغريدة مشتركة، ويتعين على المدعو الموافقة على الدعوة حتى يظهر اسمه على التغريدة، مع وجود آلية لمنع حسابات المشاهير من التعرض بشكل متكرر لطلبات التغريدات المشتركة غير المرغوب فيها.

وأشار التقرير إلى أن هناك عدة أسباب قد تجعل حسابين يرغبان في إرفاق أسمائهما بتغريدة واحدة، مثل الحملات التجارية المشتركة، أو التغريدات التي يريد صاحبها منح فضل تأليفها إلى شخص آخر.

وبحسب موقع TechCrunch فإن تويتر تطور الميزة منذ شهر ديسمبر الماضي، لكنها لم تطرحها للمستخدمين رسميا حتى الآن،

وتحاول تويتر اللحاق بتطبيق إنستجرام والذي طرح ميزة شبيهة خلال العام الماضي، لكن حتى الآن لم تعلن الشركة عن الموعد الفعلي لتحويل الميزة من مرحلة التجريب إلى الإطلاق الفعلي لها.

وكانت تويتر قد طرحت ميزة جديدة خلال الأيام الماضية تسمح للمستخدمين بالبحث في صندوق الرسائل الخاص بهم للعثور على أي رسالة محددة باستخدام كلمة من تلك الرسائل، كما تمكنهم أيضا من تصفية النتائج للوصول إلى أشخاص أو مجموعات تطابق بحثهم.