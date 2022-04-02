“تحملت خسائر نفسية كبيرة”.. السبب الحقيقي لتأجيل مسلسل دنيا سمير غانم في رمضان

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: لأول مرة كشف المنتج والفنان هشام جمال عن الأسباب الحقيقية لتأجيل عرض مسلسل النجمة دنيا سمير غانم “عالم موازي” ومغادرتها للعام الثاني على التوالي موسم المسلسلات المصرية لرمضان، مؤكدا أنه تحمل خسارة كبيرة كمنتج، ولكن دنيا أيضا تحملت خسائر نفسية كبيرة.

وقال هشام جمال، في تصريحات تلفزيونية: إن الظروف التي مر بها طاقم العمل بأكمله أدت لتأجيل المسلسل، كمرض دنيا سمير غانم ومرضي، وبالرغم من ذلك جهزنا الديكور على أكمل وجه أملًا في العودة مرة أخرى بعد شفائنا، ولكن مرت الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز بأزمة صحية كبيرة وخضعت للعلاج في المستشفى لفترة طويلة مما منع العودة لتصوير المسلسل مرة أخرى.

أضاف: لم يكن المرض هو العائق الوحيد، حيث حدثت تغيرات في توجهات قنوات عرض المسلسل، لأننا تعاقدنا مع الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على مسلسل 15 حلقة فقط، ولكني وجدت أن حاليًا لا يوجد أي مسلسل 15 حلقة وبالتالي لا يوجد منافسة، وبالطبع ذلك كان له تأثير علي من الناحية المالية لأني منتج المسلسل وأموالي ظلت متجمدة لمدة عامين.

تابع هشام جمال قائلا: وأمامي اختيارين، أما أن نكمل المسلسل لـ 30 حلقة حتى يتمكن من المنافسة في رمضان، أو أن نعرضه خارج الموسم الرمضاني وبالطبع هذا آخر احتمال لأن رمضان فرصة كبيرة لتعويض الخسارة المالية وعرض مسلسل خارج الموسم الرمضاني ليس بالشيء السهل، وبالفعل عرضت على دنيا سمير غانم عمل المسلسل 30 حلقة بدلا من 15 فقط، ولكنها لم تستطيع استئناف التصوير بسبب حالتها النفسية والجسدية بعد وفاة والديها سمير غانم، ودلال عبد العزيز وأنا أقدر ذلك جيدا.

واختتمت هشام جمال حديثه، قائلًا: لن أضغط على دنيا سمير غانم في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها، لأنها عشرة عمري وأكثر من أختي، وأنا مؤمن بها منذ سنوات عديدة وكرست نفسي لخدمتها في أعمالها الفنية، حيث إن معظم إنتاجنا لـ دنيا سمير غانم سواء أغاني أو مسلسلات أو أفلام، وسوف نحاول الوصول لحل مناسب الفترة المقبلة سواء عرض المسلسل على منصة إلكترونية أو عرضه خارج الموسم الرمضاني.. وأتمنى أن يعوضني الله عن خسارتي المالية ويعوض دنيا عن حزنها.