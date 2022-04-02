يسرا تغني مهرجانات مع فريق المدفعجية.. “من يومي أرق وأجمل بنت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تجربة أولى من نوعها، تقدّم الممثلة المصرية يسرا أغنية جديدة تنتمي إلى نمط “المهرجانات”، كتتر لمسلسها الجديد “أحلام سعيدة” والمقرر عرضه طيلة شهر رمضان المبارك.

وتقدّم بسرا الأغنية بصوتها وتشاركها فيها نجمات المسلسل شيماء سيف، وغادة عادل، ومي كساب، وذلك بالتعاون مع فريق المهرجانات الشهير المدفعجية.

تحمل الأغنية اسم “فكك”، من كلمات كنكا وشيندي وألحان المدفعجية وتوزيع ديزل وميكس وماستر أسامة طارق واشراف عام أحمد كراكيب.

وتقول كلمات الأغنية: “مش شايفاكوا..هما مين دول ماشيه بدوس وبعمل اسكور مش شايفاكوا هما مين دول ماشيه بدوس وبعمل اسكور مش شايفاكوا هما مين دول ماشيه بدوس وبعمل اسكور انا ملكه بيبي بردون لا مش لقمه سهله في الزور من يومي ارق واجمل بنت بتنطط انا وارقص عالتت انا صدفه بحلي أي مكان منا دوغري ولا بعجن ولا الت فكك فكك فكك شوف مصلحتك فكك فكك فكك خليك على راحتك عايشها لوحدي مهما كان معايا ناس انا بردو لوحدي.

مسلسل “أحلام سعيدة” بطولة يسرا، غادة عادل، مي كساب، نور محمود، نبيل نور الدين، جيهان الشماشرجي، تأليف هالة خليل، إخراج عمرو عرفة.