شكرا لقرائتكم خبر عن محمود العسيلي يغنى تتر مسلسل "دايما عامر" بتوقيع الملحن محمد يحيى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يغنى المطرب محمود العسيلي تتر مسلسل "دايما عامر" والاغنية من كمات حسن مهدى وألحان محمد يحيى كما أكد ملحن الأغنية فى تصريحات لـ"الخليج 365" ومن توزيع أمين نبيل ومكساچ وماستر ماهر صلاح، وهو من بطولة الفنان مصطفى شعبان ولبلبة وصلاح عبدالله وآخرون ومن إخراج مجدى الهوارى.

كما يشارك الملحن محمد يحيى فى أغنية "السر" للهضبة عمرو دياب وهى من كلمات أيمن بهجت قمر وتوزيع احمد ابراهيم ومكس وماستر أمير محروس .



الملحن محمد يحيي

ويجسد مصطفى شعبان فى المسلسل شخصية "مستر عامر" الأخصائى الاجتماعى للمدرسة، ويعود شعبان فى المسلسل للتعاون مع المخرج مجدى الهوارى بعدما حققا نجاحًا سويًا فى الدراما التليفزيونية خلال مسلسلى "الزوجة الرابعة" عام 2012، و"مزاج الخير" عام 2013.

وتدور قصة "دايمًا عامر" فى مدرسة "اليوم الجديد" التى تعانى مشاكل فى قسمها العربي، الذى يرفض المالك الجديد مساواته بالقسم الدولي، فيأتى مسئول جديد عن الشئون الاجتماعية للطلبة، بمحض الصدفة والخطأ ويتم تعيين هذا المسئول "عامر عبد الرازق" بدلا من "عامر عبد الرازق" آخر، وهنا يجد نفسه غير مؤهل لمواجهة مشاكل الطلبة، بالإضافة لمشاكل المعلمين أنفسهم وفوقها مشاكل أولياء الأمور.

مسلسل "دايمًا عامر" بطولة مصطفى شعبان، لبلبة، ميرنا نور الدين، عمرو عبد الجليل، نضال الشافعى، صلاح عبد الله، محمد ثروت، كريم عفيفى، سينتيا خليفة، محمد محمود، أحمد الشامى، سما إبراهيم، أمل رزق، لمى كتكت أحمد عنان وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف أيمن سليم ومايكل عادل وتحت إشراف المؤلف أحمد عبد الفتاح وإنتاج الباتروس كامل أبو على وإشراف محسن البغدادى وإخراج مجدي الهوارى.

وخلال أحداث العمل فإن تشابه فى الأسماء بين "عامر عبد الرزاق"، وشخص آخر يدعى "عامر عبد الرازق" يكون السبب فى تعيينه فى المدرسة التى يعمل بها، ويدخل خلال الحلقات فى العديد من الصراعات وتتوالى الأحداث فى إطار يحمل نوعًا من الإثارة والتشويق.

ويعد الملحن محمد يحيى من أكبر الملحنين فى مصر والوطن العربى حيث تعاون فى مشواره الغنائى مع كبار النجوم على رأسهم الهضبة عمرو دياب ومحمد حماقى واليسا وجورج وسوف وراغب علامة وامال ماهر وتامر حسنى وبهاء سلطان وغيرهم