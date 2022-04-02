شكرا لقرائتكم خبر عن شيرين رضا بإطلالة رمضانية.. ورزان مغربى تستعيد ذكريات الطفولة فى الشهر الكريم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك مجموعة كبيرة من الفنانين متابعيهم وجمهورهم الاحتفال بالأجواء الرمضانية، وفرحة قدوم شهر رمضان المبارك، واستعاد الكثير من الفنانين والنجوم ذكرياتهم مع شهر رمضان فى صباهم وطفولتهم، حيث نشرت الفنانة اللبنانية رزان مغربى، صورة لها بفانوس رمضان ومجموعة من العرائس الشهيرة والمرتبطة بشهر رمضان.

وعلقت رزان مغربى، على صورها الاحتفالية بقدوم الشهر الكريم: "رمضان كريم أحلى شهر بالسنة بتذكر كل تفاصيله وأنا صغيرة صوم صلاة قران آذان مدفع اللهم إنى لك صمت فتوش ماما وشوربة تيتا والحلو بعد الفطار والفوازير ونيللى وشريهان والمسلسلات والمسحراتى و لما بابا يفيقني لاتسحر وأنا نص نايمة رمضان الخير والصدقة وإطعام يتيم وجده يدبح وتيتا تعمل كنافة بالقشطة".



رازان على انستجرام

وتابعت رزان "رمضان بيذكرنى بخيرى الايام الحلوة أيام طعمها سكر ذكريات العيلة واللمة والتمر والفانوس والزينة أيام بترجع مع قدوم رمضان ما تنسوا الخير والزكاة والتراويح رمضان حلو وين ما كنا وكيف ما تغيرت الدنيا وكيف ما لفينا و سافرنا".



رزان تحتفل بشهر رمضان

واختتمت رزان مغربى تعليقها على الصورة، "مشتاقة للذكريات ولعيلتى بلبنان و لندن و اصحابى وتفاصيل كتير بس مبسوطة بعيلتى الصغيرة الكبيرة بمصر و كل العالم لأنه انا كمان بفضل ربنا سبحانه و تعالى قدرت كون جزء من رمضان و ذكرياته لناس كتير عن طريق البرامج و الجوايز والمسلسلات.. رمضان كريم".

أما الفنانة شيرين رض، فاكتفت بنشر صورة لها بعباءة رمضانية وعلقت، "رمضان كريم على الجميع".



شيرين رضا على انستجرام