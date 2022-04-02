شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة فى أول يوم رمضان: سامحت من ظلمنى وأساء لى.. ومها أحمد تحتفل بـ"الفانوس" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت النجمة حلا شيحة، أن شهر رمضان هو شهر فضيل تتنزل فيه الرحمة والمغفرة والعتق من النار، لذلك أعلنت تسامحها لجميع ممن ظلمها وأساء إليها، مشيرة إلى أنه لا يوجد أجمل من التسامح والتغافل والدعاء، فهذا أجمل بداية فى أجمل شهر.

وقالت حلا، فى تدوينة عبر حسابها على موقع "إنستجرام": "أُشهدك يا ربى فى أول ليلة فى رمضان أنى أحب الخير لكل الناس من كل قلبي وبتمنى لهم السعادة وراحة البال والقبول فى شهرك الكريم، وأُشهدك أمام كل أحبابى فى مصر والوطن العربى، أنى سامحت من ظلمنى ومن أساء لى بقصد أو بدون قصد وأسألهم أمامك يا الله إن أسأت لأحد بقصد أو بدون قصد أن يسامحونى ويدعو لى بالخير".

وتابعت حلا: "هذا شهر فضيل شهر تتنزل فيه الرحمة والمغفرة والعتق من النار فعشان نستقبل هذا الشهر مفيش أجمل من التسامح والتغافل والدعاء فهى أجمل بداية فى أجمل شهر".



حلا شيحة

كما هنأت الفنانة مها أحمد، جمهورها ومتابعيها بحلول الشهر الكريم، ونشرت صورة لها وهى تحمل الفانوس، صحبتها بتعليق: "كل سنة وانتم طيبين رمضان كريم".



مها أحمد

وترددت خلال الفترة الماضية على السوشيال ميديا، أخبار تفيد بخلع الفنانة حلا شيحة الحجاب من جديد، لكن حسمت حلا تلك الأخبار، وردت على أحد متابعيها على خاصية ستورى على حسابها على إنستجرام، كتب لها: "ما أحلاكى بالحجاب"، لترد حلا قائلة: "الحجاب شرف يارب أنا بحاول وربنا يتقبل".

ومن وقت لآخر، تظهر حلا شيحة، فى حالة نشاط وتفاعل مع متابعيها عبر حساباتها الرسمية المختلفة على منصات التواصل الاجتماعى، حيث وجهت حلا شيحة، رسالة فخر واعتزاز بالمرأة بمناسبة يومها العالمى، وذلك عبر حسابها الشخصى على موقع "إنستجرام"، ونشرت صورا تجمعها بابنتها وشقيقتها وعلقت عليها "انى حابة اشارك جمهورى الغالى بمعنى حسيته.. أد إيه دور المرأة فى اسرتها ومجتمعها مهم ومؤثر خصوصا مع أولادها قبل أى حاجة تانية".



حلا شيحة



مها أحمد