شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة الفنان أشرف عبد الغفور أول أيام شهر رمضان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رحلت صباح أول أيام شهر رمضان الكريم السيدة فوزية محمد شقيقة الفنان أشرف عبد الغفور وعمة الفنانة ريهام عبد الغفور، وستكون صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر بجامع الحصري بمدينة 6 أكتوبر، والدفن بمقابر العائلة في طريق الواحات.

يذكر أن الفنان أشرف عبد الغفور اشتهر بأداء أدوار في المسلسلات التاريخية وهو حاصل على دبلوم المعهد العالي للمسرح قسم تمثيل عام 1963، وتولى منصب نقيب الممثلين من عام 2012 إلى عام 2015 ، كان قد كرم في الدورة الرابعة عشرة من المهرجان القومي للمسرح المصري ، وكان أيضا ضمن أعضاء اللجنة العليا بالمهرجان .