شكرا لقرائتكم خبر عن مها مجدي صديقة نيللي كريم بمسلسل فاتن أمل حربي فى شخصية الست المطحونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تشارك الفنانة مها مجدي في مسلسل فاتن أمل حربي للنجمة نيللي كريم في شخصية (ناهد) صديقة (تونة) نيللي كريم التي تدعمها وتشجعها علي نيل حقوقها من زوجها ومقاضاته ، حيث يلتقيان سويا في مركز شباب لتدريب أبنائهما علي الرياضة .

وقالت الفنانة مها مجدي لـ"الخليج 365": سعيدة جدا بالتمثيل أمام نيللي كريم وأشكر المخرج الكبير ماندو العدل " محمد العدل " علي منحي تلك الفرصة من خلال ترشيحي من أحمد الزغبي ، أما عن الشخصية التي أجسدها فهي شخصية سيدة مصرية مكافحة تعمل في مجال الهندسة بشكرة خاصة وهي نموذج للست المصرية المطحونة بين العمل والمنزل وتربية الأولاد ، وبرغم كل ذلك تتعرض لظلم من مديرها الذي دائما يحبطها ويقلل من مجهوداتها لصالح زميلها الرجل.

مسلسل "فاتن أمل حربى" يتناول قضية هامة من قضايا المرأة وألا وهى حضانة الأم المطلقة للأبناء في حالة زواجها مرة أخرى، حيث تعد مناقشة القضايا الاجتماعية الخاصة بالمرأة من الأمور المفضلة للنجمة نيللى كريم فى الدراما.

والمسلسل بطولة نيللي كريم، شريف سلامة، هالة صدقي، محمد ثروت، محمد الشرنوبي، خالد سرحان، فادية عبد الغني، جيلان علاء، محمد التاجي، يارا جبران، لمياء الأمير، سارة الدهيم، كريم فتحى، والطفلتين فيروز وريتال ظاظا، وتأليف إبراهيم عيسى في أولى تجاربه في الدراما وإخراج ماندو العدل وإنتاج شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل.

وسيعرض المسلسل اليوم حصرياً على قناتى CBC و CBC دراما ومنصة Watch it الرقمية ، وتغنى أنغام تتر المسلسل من كلمات مدحت العدل وتقول الأغنية: "انا مش ضعيفة .. وليا فى الحياة فترة .. ومش قادرة أكون كومبارس على المطرح وقادرة زى ما أنجرح أجرح.. قرارى من دماغى.. أنا الإرادة مش قابلة أعيش أوهام ولا دنيا كلام فى كلام أنا الإرادة، ورغم الصبر على الأحوال.. أنا مش ضعيفة".