كتب امير فتحي في السبت 2 أبريل 2022 11:50 صباحاً - حرصت الفنانة المصرية ” غادة عبد الرازق ” على تهنئة متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم .
فنشرت غادة عبد الرازق صورة لها ظهرت بها وللمرة الأولى وهي مرتدية الحجاب .. وكتبت في تعليقها عليها : ” رمضان كريم يارب العالمين .. تقبل الله منًا ومنكم صالح الاعمال ” .
ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من جانب المتابعين الذين أشار الكثير منهم في تعليقاتهم إلى عدم معرفتهم لها لتغير شكلها وملامحها .
فجائت بعض التعليقات مثل : ” إنتي فين يا فنانة وديتي غادة عبد الرازق فين ” و ” مين دي ” و ” هي فين غادة عبد الرازق في الصورة ” و ” والله ما عرفتك ” .
كانت هذه تفاصيل خبر للمرة الأولى .. غادة عبد الرازق ترتدي الحجاب في أحدث ظهور لها .. والجمهور : ” مين دي !! “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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