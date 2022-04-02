للمرة الأولى .. غادة عبد الرازق ترتدي الحجاب في أحدث ظهور لها .. والجمهور : ” مين دي !! “

كتب امير فتحي في السبت 2 أبريل 2022 11:50 صباحاً - حرصت الفنانة المصرية ” غادة عبد الرازق ” على تهنئة متابعيها عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات إنستجرام بمناسبة حلول شهر رمضان الكريم .

فنشرت غادة عبد الرازق صورة لها ظهرت بها وللمرة الأولى وهي مرتدية الحجاب .. وكتبت في تعليقها عليها : ” رمضان كريم يارب العالمين .. تقبل الله منًا ومنكم صالح الاعمال ” .

ولاقت الصورة تفاعلا كبيرا من جانب المتابعين الذين أشار الكثير منهم في تعليقاتهم إلى عدم معرفتهم لها لتغير شكلها وملامحها .

فجائت بعض التعليقات مثل : ” إنتي فين يا فنانة وديتي غادة عبد الرازق فين ” و ” مين دي ” و ” هي فين غادة عبد الرازق في الصورة ” و ” والله ما عرفتك ” .